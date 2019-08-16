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Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyet yeni oyun kuralları hakkında bilgilendirildi

Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyete, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek ile Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin tarafından değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirilme toplantısı yapıldı.

16.08.2019 11:52 Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyet yeni oyun kuralları hakkında bilgilendirildi
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyete, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek ile Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin tarafından değişen oyun kuralları hakkında bilgilendirilme toplantısı yapıldı.

Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi oyun kuralları değişiklikleri hakkında bilgilendirildi. VAR Koordinatörü ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek ile Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin, eğitim sonrasında merak edilen soruları da yanıtladı. - İSTANBUL

Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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