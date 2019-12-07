Haberler » 3. Sayfa » Başakşehir'de gecekondu yangınında bir kişi dumandan etkilendi - Haberler

Başakşehir'de gecekondu yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

07.12.2019 23:53 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:08Başakşehir'de gecekondu yangınında bir kişi dumandan etkilendi
'de bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir, Altınşehir Mahallesi İntepe Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün evi sararken, mahalleli sokağa döküldü. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında evi boşaltan aileden bir kişi dumandan etkilenerek yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen şahsı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:14 Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı'nın 'Pontus soykırımı' ifadesine tepki: Hayalperest ideolojileler - Haberler
01:01 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
00:55 Samsun'da interaktif konser - Haberler
00:36 Bekçilerden kaçmak için göle atlayan genç tekneyle kurtarıldı - Haberler
00:33 Giresun'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
23:51 İran'daki grip salgınında 81 kişi öldü - Haberler
22:18 Belediye işçisine "tuvalet cezası" veren Veysel İpekçi'nin meclis üyeliğine son verildi - Haberler
21:21 Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü - Haberler
20:58 Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 20 sivil öldü - Haberler
20:32 MHP'li iş insanı Ömer Faruk Başaran, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor - Haberler
8.12.2019 01:31:37