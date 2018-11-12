Başakşehir'de Geleneksel 'Balık Festivali'nde 20 Bin Kişiye Balık İkram Edildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:09



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:09

Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Balık Festivali, Kayaşehir Kapalı Pazar Fuar ve Sergi Alanı'nda binlerce ilçe sakininin katılımıyla yapıldı. Bu sene beşincisi gerçekleştirilen festivalde, ustaların özenle pişirdiği balıklar yaklaşık 20 bin kişiye ikram edildi. Festival kapsamında sahne alan Grup İmera en sevilen şarkılarını seslendirdi.Başakşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği balık festivallerine bir yenisini daha ekledi. Kayaşehir Kapalı Pazar Fuar ve Sergi Alanı'nda gerçekleşen Balık Festivali, ikramların yanı sıra gösteriler, oyunlar ve konserler ile renklendi. Katılımın yüksek olduğu festivale Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve ilçe protokolünden isimler de katıldı. Festival alanından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bir süre balık standına geçerek elleriyle hem balık pişirdi hem de vatandaşlara ikram etti."İnsanların mutlu olması bizi mutlu ediyor"Festivalin başlayacağı saatten önce Kayaşehir Kapalı Pazar Fuar ve Sergi Alanı'nı dolduran Başakşehirlilerin yanı sıra etkinliğe, ilçe dışından da yoğun bir katılım gerçekleşti. Festivalde konuşan Başkan Yasin Kartoğlu, "Bugün çok güzel bir gün. Hava da çok güzel, konserle herkes eğleniyor. Balıklar süper, her şey süper. İnsanlar mutlu, bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.Dağıtılan balık ekmek ve ikramların tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken festival renkli görüntülere sahne oldu. Balıkların tadına bakanlar ise etkinliği düzenleyen Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek geleneksel hale gelen festivalin devam etmesini istedi. Festival alanında yer alan etkinliklerin yanı sıra, Karadeniz müziklerini geniş kitlelere duyurup sevdiren Grup İmera da konseriyle vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. - İSTANBUL