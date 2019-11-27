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Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi

İstanbul Başakşehir'de Rabia Koç adlı bir genç kız, oturdukları 11. kattaki daireden henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düşerek, hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren genç kızın anne ve babası şoka girdi.

27.11.2019 23:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:36

'de 11. kattaki evinin camından düşen 16 yaşındaki liseli Rabia Koç hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Başakşehir Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rabia Koç (16) isimli genç kız akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle, 11'inci kattaki evlerinden aşağıya düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

ANNE BABASI ŞOKA GİRDİ

Kızının düştüğünü gören anne ve baba şoka girerken, site sakinleri sağlık ve polis ekiplerini arayarak verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şeritler çekerek önlem alıp, site sakinlerini uzaklaştırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Rabia Koç'un cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, genç kızın gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı, "Neden vazgeçilmez tavırlar sergiliyorsunuz, siz olmadan da yaşıyorduk" paylaşımı dikkat çekti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi

İstiklal Caddesi, Başakşehir, Kayabaşı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
SOUL EDGE:Arkadaşlar lütfen şans oyunu oynamayın, açıkca hile var ekmek paranızı da haramilere kaptırmayın,artık gözleri garibanın cebindeki son kuruşta!
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FANİ:Yetişkin bir insanın kazara 11.kattan düşmesi bana biraz sacma geliyor.Imkansız değil ama zor bir ihtimal.İntihar oldugunu düşunüyorum.
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MUSTAFA:karlar yağana kadar sürecektir intiharlar.
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