Başakşehir'de Göztepe Hazırlıkları

Medipol Başakşehir
, Göztepe maçı hazırlıklarınını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde 3. İstanbul
Başakşehir Fatih
Terim Stadı yanında bulunan sahada gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde oyuncular, koordinasyon ve şut çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan oyunculardan Eljero Elia
antrenmana katılmazken, Alparslan Erdem
ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalar yaptı.
Medipol Başakşehir, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Abdullah Avcı,Başakşehir