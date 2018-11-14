14 Kasım 2018, 18:10
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Başakşehir'de Göztepe Hazırlıkları Başladı

Başakşehir

3 gün izin yapan Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Göztepe mücadelesi için hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13.  haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın  hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3.  İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik  direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, 5'e 2  pas çalışmasının ardından dar alan organizasyonları üzerinde durduğu ifade  edildi.
Antrenmanın yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sakatlığı bulunan Eljero Elia'nın antrenmana katılmadığı, Alparslan  Erdem'in ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü  belirtildi.
Ligde 27 puanla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, yarın  yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Başakşehir

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