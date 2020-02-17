Haberler » 3. Sayfa » Başakşehir'de haber alınamayan adam evinde ölü bulundu - Haberler

Başakşehir'de haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Başakşehir'de iki gündür haber alınamayan adamın evinden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı.

17.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:48Başakşehir'de haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
'de iki gündür alınamayan adamın evinden kötü kokular gelince gerçek ortaya çıktı. Komşuların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri şahsın evde cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Başakşehir , Orkun Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki Ziya Üye isimli bir kişinin evinden kötü kokular gelince komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Ev içerisinde inceleme yapan ekipler Ziya Üye isimli şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Ziya Üye'nin cenazesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni ise yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. - İSTANBUL

Başakşehir, Altınşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 18 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
18.02.2020 00:56:32