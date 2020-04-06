Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı

Başakşehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

06.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:00
Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Başakşehir 'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, meraklı vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmeden kazayı izledi.
Kaza, akşam saatlerinde Başakşehir Şahintepe Mahallesi Adım Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EP 1574 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde giden 34 CRZ 982 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sokaktaki direğe çarpıp takla attı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobil içinde sıkışan Berna C.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı kadın sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan kadın ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralanan diğer kişi ayakta tedavi edildi.
Kazayı gören vatandaşlar sosyal mesafeye aldırış etmedi
Yetkililer vatandaşları korona virüse karşı evde kalmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde sürekli uyarırken, kazayı gören meraklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmeden iç içe girerek kazayı seyretti. Olay yerindeki polis ekipleri, vatandaşları dağıtmak ve evlerine yönlendirmek için uzun süre çaba harcadı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir, Araç, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

00:34: ABD'nin Wisconsin eyaletinde ön seçimler korona salgınından dolayı ertelendi - Haber 00:34: Libya'da UMH, Hafter milislerinin sağlık kurumlarına yönelik saldırılarının durmasını istedi - Haber 00:33: KONYA Annesini rehin alıp, evi ateşe verdi - Haber 00:31: CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 00:30: Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie: "Kovid-19 salgınında kontrolü sağladık" - Haber 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:01: Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada - Haber 23:30: Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir - Haber 23:25: İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak - Haber 23:03: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler