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Başakşehir'de hedef Antalyaspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

30.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:48Başakşehir'de hedef Antalyaspor

Medipol , Süper Lig'in 13'üncü haftasında 'u konuk ediyor. Yarın saat 16.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçın hakemi ise Serkan Tokat. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mustafa Sönmez yapacak.

OKAN BURUK ANTALYA'YA KAYBETMİYOR

Süper Lig'de 10 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir, Antalyaspor'u da eli boş göndermek istiyor. Turuncu lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Antalyaspor karşısındaki performansı da dikkat çekiyor. Genç teknik adam, kırmızı beyazlı ekibe karşı görev aldığı takımlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Buruk, 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Başakşehir'de Antalyaspor maçı öncesi sağ bek sıkıntısı yaşanıyor. Turuncu lacivertli takımda hem Junior Caiçara, hem de Uğur Uçar'ın sakatlığı nedeniyle o bölgede Carlos Ponck'un ya da Aziz Behiç'in oynaması bekleniyor. Takım kaptanı Mahmut Tekdemir'in de sakatlığı sürerken, tecrübeli oyuncu iyileşmesi durumunda bile kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

STJEPAN TOMAS BU KEZ RAKİP

Teknik direktör Okan Buruk ile Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisaspor ve son olarak da Başakşehir'de birlikte çalışan Stjepan Tomas bu kez Buruk ile ilk kez bir teknik adam olarak rakip olacak. Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yerine göreve gelen Stjepan Tomas, kırmızı beyazlı takımın başında çıktığı ilk lig maçından puanla ayrıldı. Hırvat teknik adam Gaziantep Futbol Kulübü karşısında alınan 1-1'lik beraberlikten sonra göreve puanla başladı.


- Sakat

Antalyaspor, Okan Buruk, Başakşehir, Spor

Kaynak: DHA

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