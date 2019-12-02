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Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

02.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:30Başakşehir'de Hekimoğlu Trabzon hazırlıkları başladı
Medipol , Ziraat Türkiye Kupası'nda Hekimoğlu ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda Antalyaspor mücadelesinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Trabzon'a hareket edecek. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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