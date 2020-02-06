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Başakşehir'de hırsızlık zanlısı kendisini durdurmaya çalışan kişiyi silahla yaraladı

Başakşehir'de polisten kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı, kendisini durdurmak isteyen Özbekistan uyruklu bir kişiyi silahla yaraladı.

06.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:13
'de polisten kaçmaya çalışan hırsızlık zanlısı, kendisini durdurmak isteyen uyruklu bir kişiyi silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, bir siteden hırsızlık yaptığı öne sürülen G. polis ekiplerinden kaçarken, o sırada yoldan geçen Türkmenistan uyruklu Sanjarbek İ. tarafından durdurulmak istendi.
Yaşanan boğuşma esnasında Selim G, elindeki tabancayla Sanjarbek İ'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Sanjarbek İ. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Sanjarbek İ'yi ilk müdahalesinin ardından, özel bir hastaneye kaldırdı.
Kaçan Selim G. ise Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalıntı ziynet eşyasıyla yakalandı.
Dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenilen Selim G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Başakşehir'de hırsızlık zanlısı kendisini durdurmaya çalışan kişiyi silahla yaraladı

Başakşehir, Özbekistan, Selim, Güncel

Kaynak: AA


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