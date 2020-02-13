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Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Başakşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

13.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:00Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Başakşehir Gökdemir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. idaresindeki 34 DF 2972 plakalı otomobil önünde giden araca çarpmamak için manevra yapması onuncu karşı yönden gelen 05 LH 456 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine diğer sürücülerin vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle kullandığı araçta sıkışan sürücü Muharrem B. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan Aslan B., Derya B., Öykü B., Ayşe B., Yavuzhan D., Mümine D. ve Kübranur D. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normale döndü. Öte yandan, Belediye ekipleri de yolda başka kazaların yaşanması için yola kum döktü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)


Başakşehir, Kayaşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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