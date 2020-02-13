Haberler » Güncel » Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - Haber

Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

BAŞAKŞEHİR'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

13.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:05Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
BAŞAKŞEHİR'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mahallesi Gökdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 DF 2972 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 05 LH 456 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazanın şiddetiyle otomobilde sıkışan sürücü Muharrem Bayka, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada Muharrem Bayka, Aslan Bayka, Derya Bayka, Öykü Bayka, Ayşe Bayka, Yavuzhan Değirmenci, Mümine Değirmenci ve Kübranur Değirmenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilirken iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza hakkında çalışma başlattı.


- İstanbul

Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 23:57:19