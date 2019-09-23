Haberler » Güncel » Haber

Başakşehir'de iş yeri yangını

Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

23.09.2019 14:14Başakşehir'de iş yeri yangını
Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik madde üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İş yerindeki kimyasal maddelerin yanması nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.
İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 "Yargı Reformu ile 24 bin dosya uzlaşacak"
15:55 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu oldu
15:55 Şehit ateşi Kocaeli'ye düştü
15:55 Rus turistlerden kivi hasadı
15:55 'Sivas katmeri' coğrafi işaret alarak tescillendi
15:54 Orman yangını hakkındaki kundaklama iddiası
15:54 Vanlı annelerden diyarbakırlı annelere destek