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Başakşehir'de iş yeri yangını nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.

10.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:10
'de iş yerinde çıkan yangında yoğun duman nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun duman kısa sürede çevreye yayılınca yandaki özel okul tahliye edildi. Olayı öğrenen veliler, çocuklarını almak için okula geldi.
ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Başakşehir'de iş yeri yangını nedeniyle yanındaki okul tahliye edildi

Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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