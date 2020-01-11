Haberler » Güncel » Başakşehir'de işyerinde patlama: 1 ölü 2 yaralı - Haber

Başakşehir'de işyerinde patlama: 1 ölü 2 yaralı

Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı.

11.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:18
sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı. Patlamada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
Başakşehir'de işyerinde patlama: 1 ölü 2 yaralı

Başakşehir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Denizcilik sektörüne 8 milyar liraya yakın destek sağladık" - Haber
14:16  Nevşehir'de 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Haber
14:16  "Narenciyenin gen merkezi"nde görsel şölen - Haber
14:15  Tokat kavgayı ayırmak isterken bıçak darbesiyle ölen liseli ahmet son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:12  Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 14:23:24