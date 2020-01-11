BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİNDE PATLAMA: 3 YARALI

Başakşehir sanayi sitesindeki işyerinde hava tankı patladı. Patlamada işyeri sahibi ve 2 çalışan yaralandı.

Başakşehir, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde bulunan işyeri sahibi Fatih Çelik ile Rahmi Atalay ve Hakan Özcan isimli iki çalışan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerinden detaylar

-Ekiplerin çalışması

-Ölen işyeri sahibi Fatih Çelik'in fotoğrafı

-Olay yerinden görüntüler