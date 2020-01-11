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Başakşehir'de işyerinde yangın (3)

Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE-Alper KORKMAZ/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

11.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:28Başakşehir'de işyerinde yangın (3)

Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE-Alper KORKMAZ/ BAŞAKŞEHİR'de bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yoğun duman çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangına müdahale etmeye gelen bir itfaiye aracı devrildi.

Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, bir itfaiye aracı devrildi.  İlk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.



Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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