Başakşehir'de kaçak nargile tütünü imal ettikleri öne sürülen 5 kişi yakalandı

Başakşehir'de bir adrese düzenlenen baskında kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

02.07.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:48
Başakşehir'de bir adrese düzenlenen baskında kaçak nargile tütünü imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak nargile tütünü imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, tütün kıyma makinası, 165 kilogram nargile tütünü, 60 kilogram kıyılmış ham nargilelik tütün, dijital tartı, 39 paket nargile tütünü, 143 adet 1'er kilogramlık nargile tütünü ambalajı 278 adet 250'şer gramlık nargile tütünü ambalajı, 44 etiket 60 litre gliserin ele geçirdi.
Adreste bulunan Suriye uyruklu İbrahim A., Beşir K., Anas T. Yussef H. ve Hüseyin A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başakşehir’de kaçak nargile tütünü imal ettikleri öne sürülen 5 kişi yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Şahintepe Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güncel, Haber
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