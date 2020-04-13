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Başakşehir'de kaçak üretilen maskelere el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 12 bin tıbbi maske ile 9 dikiş makinesine el konuldu.

13.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:56
Başakşehir'de kaçak üretilen maskelere el konuldu
İstanbul 'da kaçak üretilen 12 bin tıbbi maske ile 9 dikiş makinesine el konuldu.
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.
Polis ekipleri, Şahintepe Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 12 bin tıbbi maske ve 9 dikiş makinesi ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürününe el koydu.
İş yeri sahibi ve 4 çalışana, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, İstanbul, Güncel
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