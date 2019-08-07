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BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONETE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MİNİBÜS KAZA YAPTI

BAŞAKŞEHİR'de bir minibüs, hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı.

07.08.2019 16:41 BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONETE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MİNİBÜS KAZA YAPTI
BAŞAKŞEHİR'de bir minibüs, hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı. Kazada minibüste bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sultangazi'den, Arnavutköy'e giden kamyonet sürücüsü iddiaya göre dönülmesi yasak olan yerden, hatalı dönüş yaptı. Karşı yola geçen kamyonete çapmamak için sürücüsünün manevra yapmaya çalıştığı içinde yolcuların bulunduğu minibüs, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası önünde kaldırıma çıktı. Kazada minibüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yerde güvenlik önlemi aldı. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kaza yapan minibüs
-Yolculardan görüntüler
-Röp.
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Sultangazi, Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA

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