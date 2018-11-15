Başakşehir'de Kapkaç

15 Kasım 2018 Perşembe 16:40



15 Kasım 2018 Perşembe 16:40

Başakşehir'de, bir vatandaşın bankadan çektiği 250 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı veya zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.Alınan bilgiye göre bir vatandaş, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir bankadan çektiği 250 bin lirayı başka bir bankadaki hesabına yatırmak istedi.Bankanın önüne aracıyla gelen mağduru takip eden şüpheli, para dolu poşeti alarak kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, mağdur ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Poşetteki paranın bir kısmı yerlere saçılırken, kaçan sanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.