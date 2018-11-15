Başakşehir'de Kapkaççı Şoku

15 Kasım 2018 Perşembe 16:40



15 Kasım 2018 Perşembe 16:40

Başakşehir'de kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, bankaya para yatırmak için gelen bir vatandaşın içinde 250 bin TL bulunan çantasını kapkaç yaparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapkaççıları yakalamak için çalışma başlattı.Olay, saat 14.40 sıralarında Başakşehir Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iş hanının otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bankaya para yatırmak için gelen bir vatandaş, aracından indiği anda kedisini araçla takip eden 3 kişinin kapkaçına uğradı. İçerisinde 250 bin TL bulunan çantayı alan kapkaççılar olay yerinde uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL