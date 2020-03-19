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BAŞAKŞEHİR'DE KARANTİNA YURDUNUN ÇEVRESİNDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Başakşehir'de bulunan karantina yurdunda gözetim altında tutulan vatandaşlardan bazıları ikinci günün sabahında da pencerelere hava almak için çıktı, bazı vatandaşlar ise kameralara el salladı.

19.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:46
BAŞAKŞEHİR'DE KARANTİNA YURDUNUN ÇEVRESİNDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Başakşehir'de bulunan karantina yurdunda gözetim altında tutulan vatandaşlardan bazıları ikinci günün sabahında da pencerelere hava almak için çıktı, bazı vatandaşlar ise kameralara el salladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yurt çevresinde ekipler tarafından dezenfekte çalışması yapıldı. 

Avrupa ülkelerinden getirilen Türk vatandaşların karantina altında tutulduğu Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda bulunanların için 14 günlük süre devam ediyor. İkinci günün sabahında da yine bazı vatandaşların camlara çıkarak hava aldığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise kendilerini görüntüleyen kameralara el salladı. Polis ekiplerinin yurt çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı yurt önüne gelen bir dezenfekte aracı çalışma yaptı. Yurtta görevli polislerin nöbet değişimi yaptığı, yine sabah saatlerinde yurda gelen diğer görevlileri de polis kontrolünde içeri alındığı görüldü. 

Görüntü dökümü

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-Yurttan genel görüntü

-Cama çıkan vatandaşlardan görüntü

-El sallayan vatandaşlardan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-İçeri girip çıkanlardan görüntü

-Dezenfekte çalışması


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Başakşehir, Polis, Güncel

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