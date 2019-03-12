Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları Başladı

<br><br>Medipol <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a>, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı pazar günü deplasmanda <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istikbal-mobilya/' title='İstikbal Mobilya'>İstikbal Mobilya</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kayserispor/' title='Kayserispor'>Kayserispor</a> ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.<br><br>Teknik direktör <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/abdullah-avci/' title='Abdullah Avcı'>Abdullah Avcı</a> yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.<br><br> <a class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a>, <a class='keyword' href='/istikbal-mobilya/' title='İstikbal Mobilya'>İstikbal Mobilya</a> <a class='keyword' href='/kayserispor/' title='Kayserispor'>Kayserispor</a> maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.<br><br> - İstanbul