Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü

BAŞAKŞEHİR'de yaşanan kovalamaca sonrası polisle girdiği arbede sırasında koltuk altından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

03.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:27
Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü
BAŞAKŞEHİR'de yaşanan kovalamaca sonrası polisle girdiği arbede sırasında koltuk altından yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece devriye görevini yürüttüğü sırada hareketlerinden şüphelendikleri 06 BS 2789 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, plaka sorgusundan çalıntı olduğunu belirledikleri otomobildeki şüphelilere "dur" ihtarında bulundu. Buna rağmen durmayan şüpheliler, Avcılar Cihangir Mahallesi Kibele Sokak'ta sıkıştırıldı. Araçtan inen iki şüpheden biri, polise silah doğrulttu. Ekibin havaya ateş etmesi üzerine yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler yakın mesafede yakalandı. Polis memuru M.A. ile arbede yaşayan

şüphelilerden biri, polisin silahının ateş alması sonucu sol koltuk altından yaralandı. Kaçmaya devam eden şüpheli, yaklaşık 30 metre ileride yere düştü. Diğer şüpheli ise polis memuru Y.S. tarafından gözaltına alınarak kelepçelendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kimlik kontrollerinde olay yerinde hayatını kaybeden şüphelinin 16 yaşındaki M. Ş. S, gözaltına alınanın ise 15 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

Aramalarda hayatını kaybeden M. Ş. S'nin düştüğü yerde 1 kurusıkı tabanca, araç dışında 2 boş kovan ve 1 mermi, araç içerisinde ise 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi ve kağıda sarılı şekilde 10 gram skunk ele geçirildi. Detaylı sorgulamaları yapılan zanlılardan hayatını kaybeden M. Ş. S'nin, motosiklet hırsızlığından 11, iş yerinden hırsızlıktan 6, otomobil hırsızlığından 1, konut dokunulmazlığı ihlalinden 1, uyuşturucudan 1 ve evden hırsızlıktan 3 olmak üzere 23 suç kaydının olduğu, 3 defa da hakkında kayıp şahıs başvurusunda bulunulduğu, gözaltındaki A.K'nin ise yağmadan 2, taksirle

yaralamadan 1, otomobil hırsızlığından 7, uyuşturucudan 1, sahte kimlik kullanımından 1 ve görevi yaptırmamak için görevli memura direnmeden 1 olmak üzere 13 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından M. S. Ş'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yaşı küçük A.K. ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru M.A, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Başakşehir'de kovalamaca sırasında polisle girdiği arbedede vurulan çocuk öldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
’Nano teknoloji’ maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:35: Ankara Kuşu ile ilgili soruşturmanın detayları ortaya çıktı - Haber 18:34: Antalya'da 10 kilogram eroin ele geçirildi - Haber 18:34: Kulp ilçesinde Kovid-19 denetimi - Haber 18:32: Beyoğlu'nda koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı - Haber 18:32: Çelik: "(İtalya ve İspanya'ya yardım) Cumhurbaşkanlığı makamı Türk milleti ve devletini temsil eder" - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 17:40: Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak - Haber 17:36: "Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız - Haber 11:51: Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber