20.06.2019 19:21
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Başakşehir'de Kudriashov ile yollar ayrıldı

Başakşehir

Medipol Başakşehir Kulübü, devre arasında kadroya katılan savunma oyuncusu Fedor Kudriashov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, devre arasında kadroya katılan savunma oyuncusu Fedor Kudriashov ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Turuncu lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde ücretsiz olarak kadrosuna kattığı ve 6 aylık sözleşme imzaladığı Fedor Kudriashov'un sözleşmesinin sona erdiğini ve oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus futbolcumuz Fedor Kudriashov'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
Rus futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla 8 Spor Toto Süper Lig maçında forma giydi ve bir gol kaydetti.


Kaynak: DHA
Başakşehir, Spor

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