BAŞAKŞEHİR'DE LASTİĞİ PATLAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI

Başakşehir'de seyir halindeyken arka lastiği patlayan çöp toplama kamyonu bariyerlere vurarak devrildi.

14.06.2020 01:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 02:16
Başakşehir'de seyir halindeyken arka lastiği patlayan çöp toplama kamyonu bariyerlere vurarak devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı
Kaza saat 00.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Altınşehir mevkii Edirne istikameti yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş G.'nin kullandığı 34 BL 6330 plakalı çöp toplama kamyonu seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, bariyerlere çarptı. Çarptığı bariyerleri yerinden söken kamyon, daha sonra yan yattı. Kazada sürücü Ökkeş G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyon içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu yol, kamyonun kaldırılması sonrasında açıldı. Kazayı gören Mustafa Uçar; 'Peş peşe geliyorduk, kendisinin arka sağ lastiği patlayınca araba yalpalama yaptı. Durduramadı, bariyerlere vurup sürüklendi" diye konuştu.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. BAŞAKŞEHİR’DE LASTİĞİ PATLAYAN ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ: 1 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ziya Gökalp Mahallesi, Altınşehir, Başakşehir, Güncel, Haber

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