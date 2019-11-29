Haberler » 3. Sayfa » Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü - Haber

Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

29.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:35Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü

'de metro şantiyesinde yaşanan göçük sonrasında üzerine kaya parçaları düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir'de metro şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metro şantiyesindeki çalışmalar sırasında yaşanan göçükte bir işçinin üzerine kaya parçaları düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.


Başakşehir, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:41 Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı
19:37 Yaşlı adam yangında can verdi
19:32 Van'da terör operasyonu
19:31 Başkent'te yol çöktü, araç içine düştü
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
08:54 Go'nun ustası Lee Se-dol, yapay zeka kurbanı oldu: Profesyonel mücadelelerden emekli oldu
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
29.11.2019 19:48:52