Haberler » Güncel » Başakşehir'de minik sporcular sahaya indi - Haber

Başakşehir'de minik sporcular sahaya indi

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki spor parklarında eğitim gören çocukları Spor Ligi'nde altıncı kez bir araya getirdi.

17.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:06Başakşehir'de minik sporcular sahaya indi
Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki parklarında eğitim gören çocukları Spor Ligi'nde altıncı kez bir araya getirdi.

Başakşehir Belediyesi Spor Parkları arasında bu yıl altıncısı düzenlenen Spor Ligi, futbol turnuvasıyla başladı. Çocuklara sporu sevdirmek ve aralarındaki kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen Spor Lig'de ilk müsabaka ise Güvercintepe Spor Parkı'nda yapıldı. Yaklaşık 4 ay sürecek organizasyonda, 5 farklı spor dalında bin 200 çocuk şampiyonluk için ter dökecek.

"Başakşehirli öğrenciler kahramanları unutmadı"

Heyecanları gözlerinden okunan minikler, kıyasıya rekabet ve şampiyonluk için sahaya indi. Alkış ve tezahüratlar eşliğinde sahaya çıkan Başakşehir ve Kayaşehir spor takımları arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 8 yaşındaki Muhammed Furkan, "Futbolu çok seviyorum, şampiyon biz olacağız" diyerek heyecanını dile getirdi.

Takımlarına 'Piri Reis', 'Şehit Ömer Halis Demir', 'Şehit Fethi Sekin', 'Şehit Erdem Özçelik', 'Barış Pınarı', 'Vecihi Hürkuş' gibi isimler veren minikler, büyüklerinden takdir topladı. Spor Ligi kapsamında öğrenciler, futbolun yanı sıra masa tenisi, satranç, tekvando ve basketbol olmak üzere 5 farklı branşta mücadele edecek. 16 hafta sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve öğrenciler, kupalarını düzenlenecek bir törenle alacak. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:36 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası
00:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenter ailesine taziye telefonu
00:12 "Uluslararası Foto-Film Festivali" sona erdi
00:08 Düzce'de bahçede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
00:06 Kanada'da 36 papazın 29 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu açıklandı
18.11.2019 00:45:59