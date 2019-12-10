Haberler » Güncel » Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı - Haber

Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

10.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:20Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı
, UEFA Ligi J Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, Borussia Mönchengladbach maçı için yarın sabah saatlerinde Almanya'ya hareket edecek. Yerel saatle saat 17.45'te gerçekleştirilecek basın toplantısının ardından 18.15'te yapılacak son antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.
(İHA)

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36 Rizeli muhtarlardan ikametgah çağrısı - Haber
16:36 Vali Akın, lise öğrencilerini ziyaret etti - Haber
16:35 Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler anıldı - Haber
16:35 Kore gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:35 Trump'ın antisemitik ifadelerine Yahudilerden tepki - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:37:41