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Başakşehir'de öğrencilerin okuldaki çarpışması bıçaklı kavgaya dönüştü

BAŞAKŞEHİR'de lisede merdivenden inerken birbirleriyle çarpışan iki öğrenci okul çıkışı kavga etti.

13.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:40Başakşehir'de öğrencilerin okuldaki çarpışması bıçaklı kavgaya dönüştü

BAŞAKŞEHİR'de lisede merdivenden inerken birbirleriyle çarpışan iki öğrenci okul çıkışı kavga etti. Arkadaşı Hüseyin G.'yi bacağından bıçaklayan aynı yaştaki arkadaşı Yaşar A., kısa sürede yakalandı.

Olay, TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencileri Yaşar A. ile Hüseyin G. merdivenlerden inerken çarpışınca tartışmaya başladı. Öğretmenlerin araya girmesi ile öğrenciler arasındaki tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. Okul çıkışı saat 15.30 sıralarında evine gitmek üzere otobüs durağına yürüyen Hüseyin G. ile Yaşar A., arasında tartışma yeniden başladı. Yaşar A., belinden çıkardığı bıçakla Hüseyin G.'yi bacağından yaralayarak kaçtı. Hüseyin G. çağrılan 112 ekibi İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan lise öğrencisi Yaşar A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



Anadolu Lisesi, Başakşehir, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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