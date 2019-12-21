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Başakşehir'de okul ve camilerde bakım zamanı

BAŞAKŞEHİR Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, okul ve camilerdeki yeşil alanlarda bakım çalışması başlattı.

21.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:16 Başakşehir'de okul ve camilerde bakım zamanı

BAŞAKŞEHİR Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, okul ve camilerdeki yeşil alanlarda bakım çalışması başlattı. İlk çalışmalar Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu ve Hazreti Hüseyin Camii'nde yapıldı.

'deki yeşil alanlara yenileri eklenirken, mevcutların korunması ve bakımı Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Bu kapsamda okullar ve camilerdeki yeşil alanlarda kış bakımı çalışması başlatıldı.

AĞAÇLAR TEK TEK BUDANDI

İlk düzenleme ve bakım çalışmaları Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu ve Hazreti Hüseyin Camii'nde yapıldı. İki alandaki ağaçlar peyzaj ekibince tek tek budandı. Kurumuş yapraklar süpürülerek çimler makineyle biçildi. Yakın dönemde dikilen fidanlar da kontrolden geçirildi. Eskiyen kent mobilyalarından bazıları tamir edildi, bazıları yenileriyle değiştirildi. Çöp kutuları da elden geçirildi.

BAŞAKŞEHİR'DE 86 EĞİTİM KURUMU 114 İBADETHANE BULUNUYOR

Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj mimarı Nuray Çakar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Düzenlemelerin sadece park alanlarında değil kamu kuruluşları, eğitim binaları ve ibadethaneler için de gerçekleştirildiğini söyledi. Yeşil alanların öğrenciler ve vatandaşların memnuniyeti doğrultusunda düzenlendiğini, kameriyeler ve konforlu banklarla bu alanlardaki çalışmaların tamamlanacağını ifade etti.

86 eğitim kurumunun bulunduğu Başakşehir'de 114 ibadethane yer alıyor. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü söz konusu alanlarda kısa sürede temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayacak.



Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Kayaşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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