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İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!

Başakşehir'de yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangında mahsur kalan gencin kurtuluş anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

11.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:53

İstanbul 'de alev alev yanan tekstil atölyesinde mahsur kalan bir kişi yangın merdivenlerin dış demirlerine tutunarak aşağıya indi.

DUMANLARIN ARASINDAN BELİRDİ

Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu 5 katlı tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine verdi. İtfaiye beklenirken 5. kattan yükselen dumanların arasında bir kişi belirdi.

DÜŞMEDEN AŞAĞI İNMEYİ BAŞARDI

İş yeri çalışanı olduğu belirtilen genç, alevlerden kurtulmak için yük asansörü için açılan bölümden dışarıya çıktı. 5. kattan yangın merdivenlerinin dış demirlerine geçen genç, düşmeden aşağıya inmeyi başardı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!

Başakşehir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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