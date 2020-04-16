Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHABaşakşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

16.04.2020 06:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 07:02
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA
Başakşehir 'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalarının ardından kurtarıldı.
Kaza saat 05: 00 sıralarında, Mahmutbey Gişeleri'nin hemen gerisinde bulunan bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Başakşehir'den Esenyurt istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün isminin Gökhan olduğu öğrenilen 34 AJM 943 plakalı aracın sürücüsü, Mahmutbey Gişeleri'ne girmeden Kayaşehir, Başakşehir yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Gökhan, Levent G. ve Ercan K. yaralandı.
ADETA CAN PAZARI YAŞANDI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan otomobilin sürücüsü ile Levent G.'nin kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmalarının ardından kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan Ercan K. Cep telefonu ile yakınlarına haber verdı.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırılan, soyadı öğrenilemeyen Gökhan ve aracın arka koltuğunda oturan Levent G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. BAŞAKŞEHİR’DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2’Sİ AĞIR, 3 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi Haberler
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:50: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı - Haber 06:50: Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem - Haber 06:44: Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi yasalaştı - Haber 06:44: Ekvador'da, Kovid-19'un merkez üssü Guayaquil'de ev ve hastanelerden 1424 ceset toplandı - Haber 06:37: BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 3 YARALI - Haber 00:54: Alaattin Çakıcı, infaz düzenlemesiyle Sincan Cezaevi'nden tahliye oldu - Haber 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı - Haber 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak - Ekonomi 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı - Haberler