BAŞAKŞEHİR'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

BAŞAKŞEHİR, Ispartakule TEM Bağlantı Yolu'nda emniyet şeridinde giden motosikletliye arkasından gelen otomobil çarptı.

26.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:12
BAŞAKŞEHİR, Ispartakule TEM Bağlantı Yolu'nda emniyet şeridinde giden motosikletliye arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza sabah saat 09.00 sıralarında Ispartakule TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre 34 KK 7991 plakalı otomobil sürücüsü emniyet şeridinde ilerleyen motosikletliye arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü yola savrulurken motosiklet de bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi polis ekipleri ve yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş ise kazanın hemen ardından yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydetti. BAŞAKŞEHİR’DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Sabah, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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