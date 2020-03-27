Başakşehir'de pazar yerlerine korona virüs düzenlemesi

Başakşehir Belediyesi, pazar yerlerinde temel gıda ve temizlik maddelerinin haricinde zaruri olmayan ihtiyaçların satışının yasaklanmasının ardından ilçe genelindeki pazar yerlerinde denetimi sıklaştırdı.Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre; vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri, genelge çerçevesinde pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimler ile Başakşehirlilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor.Ayrıca yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar yerleri yeniden düzenleniyor. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin de, tüketicilerin temas etmeden, doğrudan esnaf tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi için gerekli önlemler titizlikle alınıyor. Pazar yeri girişine kurulan stantla el dezenfektanı konusunda da vatandaşlara ve pazar esnafına yardımcı olan zabıt ekipleri, gün boyu denetimlerini sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA