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Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi sitesinde kazan patlaması: 1'i ağır 3 yaralı

Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi.

11.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:07Başakşehir'de PİK Dökümcüler Sanayi sitesinde kazan patlaması: 1'i ağır 3 yaralı
'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi. 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı patlaya itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekini sevk edildi. Sağlık ekipleri patlamada yaralanan 3 kişiyi çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. ekipleri sanayi sitesine girerek olaya müdahale etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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