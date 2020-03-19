Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI - Güncel

BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI

Basın Ekspres Yolu'nda polis tarafından durdurulmak istenen bir otomobilin içindekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

19.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:36
BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI

Basın Ekspres Yolu'nda polis tarafından durdurulmak istenen bir otomobilin içindekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisten kaçarken etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

Basın Ekspres Yolu'nda saat 18.00 sıralarında polis ekipleri, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin içindeki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan otomobilin peşine düştü. Polisle şüpheliler arasında Başakşehir 'e kadar kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, kovalamaca sırasında etrafa ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen bir kişi bacağından yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Polis şeridi ve ekip araçları

-Şüphelilerin ateş açtığı bulvar

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Basın Ekspres Yolu, Başakşehir, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Güncel
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Güncel
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Güncel
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Güncel
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading