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Başakşehir?de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiliyor

BAŞAKŞEHİR'DE İLÇEDE HİZMET VEREN TEKNOLOJİ VE İNOVASYON MERKEZİ BAŞAKŞEKŞEHİR LİVİNG LAB'DE, KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EN ÖN SAFTA YER ALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 3 BOYUTLU YAZICILAR İLE YÜZ KORUYUCU SİPER MASKE ÜRETİLİYOR.

13.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:27
Başakşehir?de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiliyor

BAŞAKŞEHİR'DE İLÇEDE HİZMET VEREN TEKNOLOJİ VE İNOVASYON MERKEZİ BAŞAKŞEKŞEHİR LİVİNG LAB'DE, KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE EN ÖN SAFTA YER ALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 3 BOYUTLU YAZICILAR İLE YÜZ KORUYUCU SİPER MASKE ÜRETİLİYOR. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor' dedi.

'HAFTADA 1000 ADET MASKE ÜRETİLİYOR?

Siperlik üretimini yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapılan çalışmalar hakkında DHA mikrofonlarına bilgi verdi. Kartoğlu, 'Şu anda Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezindeyiz. Burada sağlık çalışanları için yoğun bir çalışma var. Burada yaptığımız faaliyetlerle önce sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayıp daha sonra da tüm esnafımıza dağıtarak onları bir kat daha koruma altına almaya çalışıyoruz. Üretim çok hızlı sürüyor. Ortalama haftalık 1000 adet maske üretimine dönüştü. İnşallah hepsini vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, esnafımıza dağıtarak güzel bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kalabalık olan bölgelerde siperlikler öncesi normal maske dağıtımımızı da yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Pazar yerleri gibi kalabalık yerlerde termal kameralarla artık vatandaşımızın ısısını yani ateşini de ölçüyoruz. Herkes kapalı pazarlarımızı da gönül rahatlığı ile kullanabilirler' şeklinde konuştu.

'YAZICILAR GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR?

Başakşehir Living Lab Merkez Sorumlusu Ömer Karabayraktar ekip olarak yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Karabayraktar, 'Kurum olarak bu tarz sosyal projelere her zaman hazırlıklıydık. Bununla beraber belediye başkanımızın da desteğiyle kısa bir çalışma yaptık. Maskelerin çizimi, rahatlığı, tasarımı konusunda çalışmalarımız oldu. Hızlıca üretime girdik. Atölyemiz zaten vardı ve hemen çalışmalara başladık. İlçe içerisinde dört teknik okulumuzu da dahil ederek bir kampanya haline getirdik. Bu sayede haftada 1000 adet 3D yazıcılarla siperlik maskesi üretiyoruz. Burada dönüşümlü olarak 10 kişi çalışıyor. Kullandığımız tüm ekipmanlar, yazıcıların ham maddesi, maskede kullandığımız lastikler vs hepsi belediye tarafından karşılanıyor' ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, DHA, Güncel
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