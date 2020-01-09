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Başakşehir'de sahte alkol imalathanesine baskın

Başakşehir'de sahte alkol üretilen depoya yapılan baskında 149 şişe rakı ve 30 litrelik alkol dolu bidon ele geçirildi.

09.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:53Başakşehir'de sahte alkol imalathanesine baskın
'de sahte alkol üretilen depoya yapılan baskında 149 şişe rakı ve 30 litrelik alkol dolu bidon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak günü akşam saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Tahtakale Mahallesi'nde sahte ve kaçak alkollü içki üretimi yapılan ve depolanan bir adrese baskın yaptı. İmalathanenin sahibi Ramazan K. ve Yusuf A. yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda çeşitli boy, ebat ve hacimlerde 149 şişe rakı, 4 adet 30 litrelik alkol dolu bidon, çok sayıda alkol şişesi etiketi ve bandrol ele geçirildi. Yakalanan Ramazan K. ve Yusuf A., ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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