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BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE CİNSEL GÜÇ ARTIRICI ÜRÜN OPERASYONU

BAŞAKŞEHİR'de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan depoya polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte cinsel güç artırıcı gıda takviyeli ürünler geçirildi.

09.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:43BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE CİNSEL GÜÇ ARTIRICI ÜRÜN OPERASYONU
BAŞAKŞEHİR'de  bir sanayi sitesi içerisinde bulunan depoya polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte  cinsel güç artırıcı gıda takviyeli ürünler geçirildi. Operasyon kapsamında  1 kişi gözaltına alınırken, 100 bin lira değerinde tarihi geçmiş cipse de el konuldu.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri Mülkiyet Büro Amirliği ekipleri 'de bir sanayi sitesindeki  depoda sahte cinsel gücü artırıcı etkiye sahip olduğu bildirilen gıda takviyesi ürünlerin depolandığını tespit etti. Depoya baskın düzenleyen polis ekipleri çok sayıda sahte ürün  ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 20 bin sahte ürüne el konuldu.

Depoda arama yapan ekipler piyasaya yeniden sürülmek üzere son kullanma tarihi geçmiş 100 bin lira değerinde cipse de el koydu.  Son kullanma tarihi geçen cipslerin tarihlerinin silinip yerine yeni tarihler yazıldığı tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin de katıldığı baskında ele geçirilen ürünlerden numuneler alındı ve incelenmek üzere götürüldü. Operasyon kapsamında depoda bulunan 1  kişi de gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ekiplerinin girişi

Depoda yapılan arama ve incelemeler

ürünlerden ve kolilerden görüntüler

Cipslerden görüntüler

polislerden görüntüler

Depodan görüntü

Diğer detaylar


- İstanbul

Başakşehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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