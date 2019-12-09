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Başakşehir'de sahte cinsel güç artırıcı ürün operasyonu

BAŞAKŞEHİR'de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan depoya polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte cinsel güç artırıcı gıda takviyeli ürünler geçirildi.

09.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:02
BAŞAKŞEHİR'de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan depoya polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte cinsel güç artırıcı gıda takviyeli ürünler geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, 100 bin lira değerinde tarihi geçmiş cipse de el konuldu.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Fikri Mülkiyet Büro Amirliği ekipleri 'de bir sanayi sitesindeki depoda sahte cinsel gücü artırıcı etkiye sahip olduğu bildirilen gıda takviyesi ürünlerin depolandığını tespit etti. Depoya baskın düzenleyen polis ekipleri çok sayıda sahte ürün ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 20 bin sahte ürüne el konuldu.
Depoda arama yapan ekipler piyasaya yeniden sürülmek üzere son kullanma tarihi geçmiş 100 bin lira değerinde cipse de el koydu. Son kullanma tarihi geçen cipslerin tarihlerinin silinip yerine yeni tarihler yazıldığı tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin de katıldığı baskında ele geçirilen ürünlerden numuneler alındı ve incelenmek üzere götürüldü. Operasyon kapsamında depoda bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.
Başakşehir'de sahte cinsel güç artırıcı ürün operasyonu

Başakşehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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