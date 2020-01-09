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Başakşehir'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

BAŞAKŞEHİR'de polis ekipleri, sahte içki üretimi yapılan iş yerine operaston düzenledi.

09.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:59Başakşehir'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

BAŞAKŞEHİR'de polis ekipleri, sahte içki üretimi yapılan iş yerine operaston düzenledi. İş yerindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, 149 sahte rakı, 30 litre alkol dolu bidon, çok sayıda içki şişesi etiketi ve bandrol ele geçirildi.

Başakşehir  İlçe  Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geçen Pazar saat 18.00 sıralarında iş yeri denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında şüphelendikleri bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, çeşitli boy, ebat ve hacimlerdeki şişelerde 149 sahte rakı, 30 litre alkol dolu bidon, çok sayıda içki şişesi etiketi  ve  bandrol  ele  geçirdi. İşyerindeki şüpheliler Ramazan K. ve Yusuf A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılırken,  adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.



Başakşehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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