BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE MARKALI NARGİLE TÜTÜNÜ ÜRETİP SATAN İŞ YERİNE BASKIN

Başakşehir 'deki bir sanayi sitesinde nargile dükkanlarına satmak için, kaçak tütünden üretilen 500 bin lira değerinde sahte markalı nargile tütünleri ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Başakşehir Saraçlar Sanayi Sitesi'nde kaçak tütünden bazı nargile tütünü markalarının sahtesini yapan iş yerine baskın yaptı. Baskında nargile kafelerine satılmak için üretilmiş çok sayıda hazır nargile tütünü ele geçirildi.

Baskın yapılan iş yerinde Türkiye'de üretilen, iç piyasada satışı yasak olan ve sadece yurtdışına ihraç edilen bazı markaların da üretiminin yapıldığı görüldü. Kaçak tütün kullanarak üretim yapan kişiler, tuvaletin hemen yanında gliserin ve baklava şerbeti ile pişirdikleri tütünü çeşitli işlemlerden geçirerek satmaya hazır hale getirdikleri belirlendi. Ekiplerinin baskınında, yaklaşık 2 buçuk tonluk kaçak ve sahte tütün ürünleri ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu değerlendiriliyor. Polislerin baskını sırasında iş yerinde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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Tütünlerin hazırlanışı

Polis ekiplerinin ürünleri kontrol etmesi

Ele geçirilen ürünlerden görüntü

- İstanbul