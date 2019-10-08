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Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

BAŞAKŞEHİR'de bulunan AYKOSAN Sanayi Sitesi'nde gece saatlerinde boş bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

08.10.2019 09:54Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
BAŞAKŞEHİR'de bulunan AYKOSAN Sanayi Sitesi'nde gece saatlerinde boş bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.


Saat 02: 00 sıralarında iş yerinden dumanların yükseldiğini gören sanayi sitesi güvenliği durumu itfaiye ediplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri boş dükkandaki yangına büyümeden müdahale etti. Bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yangın nedeniyle  dükkanda hasar meydana geldi.


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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