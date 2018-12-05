Başakşehir'de Seyir Halindeki İett Otobüsünde Yangın

Başakşehir
'de bir yolcu otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir alev aldı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu hemen tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Başakşehir Mahallesi, Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde seyir halindeki Beylikdüzü- Fatih Üniversitesi
hattında çalışan İETT
otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bulvar İstanbul
durağının yakınında meydana gelen olayda otobüs şoförü çok sayıda yolcuyu hemen araçtan dışarı çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler hemen söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ekiplerin incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.,,
Görüntü dökümü:
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- İtfaiye
ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Otobüsün yanan bölümü
-Genel detaylar - İstanbul
Başakşehir
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:15