Başakşehir'de Silahla Yaralama

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:20



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:20

Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde lokanta işleten Ahmet Bulca, henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanın sahibi Metin Bozkurt ile tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, Bulca'yı silahla yaraladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Bulca'yı hastaneye kaldırdı.Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.