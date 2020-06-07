BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 7 YARALI

BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 7 YARALIHaber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL,(DHA)- Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı.

07.06.2020 01:50 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:55
BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 7 YARALI
Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL,(DHA)- Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralandı. Polis, eski site yöneticisi G.S. ile 7 kişiyi yaralayan emekli polis olan babası Z.S.'yi gözaltına aldı
Olay, Kayaşehir 12'inci Bölge Botanik Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti. Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı. Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı. Bu esnada eski site yönetiminde yer alan G.S. adlı bir kişinin babası olan ve emekli polis olduğu öğrenilen Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti. Olayda 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken polis, eski site yöneticisi G.S ve onun babası Z.S.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı.
"RASTGELE ATEŞ ETTİ"
Olayla ilgili konuşan bir site sakini, "Mevcut olan yönetimin bir şekilde biizmle uzlaşmasını bekledik. Bu esnada burada olay çıkacaüını ön görerek güvenlik kurumunu aradık. Polislerden önce eski yönetiminden birinin babası geldi. Site yönetimiyle alakası olmayan biri geldi. Emekli polis olduğunu belirtip rastgele ateş etmeye başladı. 7 kişi yaralandı" dedi.
Olayla ilgili çalışma sürüyor BAŞAKŞEHİR’DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 7 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Güncel, Haber

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