Başakşehir'de sokağa çıkma yasağında kaçak maske operasyonu

BAŞAKŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sokağa çıkma yasağına rağmen kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlediği operasyonda kullanıma hazır 12 bin kaçak maske ele geçirildi, içeride bulunan 5 kişiye, 3186'şar TL idari para cezası uygulandı. İş yeri ise mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, koronavirüs tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında dün saat 16.15 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde kaçak maske üretimi yaptığı tespit edilen bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinde yapılan kontrollerde, 9 adet dikiş makinesi ve kullanıma hazır 12 bin maske ele geçirildi. İş yerinde bulunan 5 kişinin her birine sokağa çıkma yasağı kapsamında, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği 3186'şar TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen işy eri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: DHA

- İstanbul